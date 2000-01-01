10.06 19:50 MIGnews.com

Тель-Авив третий в рейтинге по выбросам пластика на берег

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Тель-Авив – средиземноморский город с третьим по величине объемом пластиковых отходов, вымываемых на его берега. В рейтинге его опережают лишь пляжи Киликийского региона Турции и Барселоны. Таковы выводы доклада о пластиковых отходах в Средиземноморье, опубликованного на прошлой неделе Всемирным фондом дикой природы.Авторы данного доклада не исследовали все города Средиземноморья: вместо этого был составлен ограниченный список, в котором Тель-Авив занял третье место. Более обширное исследование, вероятно, обнаружило бы города с пляжами, которые не менее загрязнены.Количество отходов, накопленных за день на одном километре пляжа в Тель-Авиве составляет 21 кг. На турецких пляжах за день было собран 31 кг, в то время, как в Барселоне – 26 кг. Страной с наибольшим количеством пластмассовых отходов, которые не утилизируются должным образом, является Египет (42% всех отходов). За ним следуют Турция (18,9%) и Италия (7,5%). Предполагается, что на эти три страны приходится две трети загрязнения окружающей среды. Наиболее загрязненными являются устья рек Джейхан и Сейхан в Турции, По в северной Италии и Нил в Египте. Количество отходов увеличивается в три раза во время туристического сезона, пик которого приходится на летние месяцы.По всему Средиземноморью количество пластиковых отходов, производимых в год, приближается к 24 миллионам тонн. Почти 6 миллионов тонн не попадают на регулируемые участки и около одной десятой этого количества оказывается на пляжах и в море. Одноразовые пластиковые изделия составляют самый большой источник загрязнения. Количество отходов, достигающих моря эквивалентно 33 000 пластиковых бутылок в день. В докладе отмечается, что Италия является крупнейшим потребителем бутилированной воды на душу населения. Каждый итальянец потребляет 178 литров воды в пластиковых бутылках в год.Пластик наносит серьезный ущерб морским системам. Пластиковые частицы попадают в тела морских существ и отравляют их. Многие животные задыхаются после глотания пластиковых предметов или оказываются в плену пластика, найденного в рыболовных снастях.