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Назван продукт, снижающий риск заболеваний сердца | Фото:10.12 02:00   MIGnews.com

Назван продукт, снижающий риск заболеваний сердца

Американские и британские ученые уверены, что самым лучшим продуктом для здорового сердца является черника, которая снижает риск всевозможных заболеваний.

Соответствующие результаты исследования обнародованы в американском журнале клинического питания.

Ученые обнаружили, что ежедневное употребление одной чашки черники в течение полугода улучшает функции артерий, уменьшает уровень холестерина у взрослых с метаболическим синдромом.

В исследовании участвовали 138 взрослых с ожирением в возрасте от 50 лет. Все они имели метаболический синдром – группу симптомов, которые включают высокое давление, высокий уровень триглицеридов и сахара в крови.

В двойном слепом плацебо-контролируемом параллельном исследовании ученые разделили участников на три группы: одна группа потребляла одну чашку (150 г) черники в день. Другая – полстакана (75 г), в то время как последняя группа принимала плацебо.

"Наш тест показал, что 1 чашка черники в день в течение шести месяцев, как правило, улучшала сосудистую среду за счет повышения чувствительности артерий в кровотоке, улучшения гибкости системных артерий и в то же время увеличения концентрации о хороших липидах и липопротеинах, таких как ЛПВП, которые удаляют потенциально вредные жиры из кровотока и артерий", – констатировал автор исследования Питер Кертис.


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