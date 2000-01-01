10.12 02:00 MIGnews.com

Назван продукт, снижающий риск заболеваний сердца

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Американские и британские ученые уверены, что самым лучшим продуктом для здорового сердца является черника, которая снижает риск всевозможных заболеваний.Соответствующие результаты исследования обнародованы в американском журнале клинического питания.Ученые обнаружили, что ежедневное употребление одной чашки черники в течение полугода улучшает функции артерий, уменьшает уровень холестерина у взрослых с метаболическим синдромом.В исследовании участвовали 138 взрослых с ожирением в возрасте от 50 лет. Все они имели метаболический синдром – группу симптомов, которые включают высокое давление, высокий уровень триглицеридов и сахара в крови.В двойном слепом плацебо-контролируемом параллельном исследовании ученые разделили участников на три группы: одна группа потребляла одну чашку (150 г) черники в день. Другая – полстакана (75 г), в то время как последняя группа принимала плацебо."Наш тест показал, что 1 чашка черники в день в течение шести месяцев, как правило, улучшала сосудистую среду за счет повышения чувствительности артерий в кровотоке, улучшения гибкости системных артерий и в то же время увеличения концентрации о хороших липидах и липопротеинах, таких как ЛПВП, которые удаляют потенциально вредные жиры из кровотока и артерий", – констатировал автор исследования Питер Кертис.