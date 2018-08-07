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Фото из архива 08.08 23:22   MIGnews.com

Врач-женщина увеличивает шансы пациенток на выживание

Исследователи Миннесотского университета в США проанализировали результаты операций 500 тысяч пациентов, столкнувшихся с инфарктом миокарда, и сделали вывод, что у пациенток в 2-3 раза больше шансов на выживание, если лечащий их врач - женщина.

По информации Nplus1, у женщин, проводивших операции на сердце при инфаркте, нет разницы между выживаемостью пациентов того же пола или противоположного, а вот у врачей-мужчин пациентки выживают на 1,5% реже. Кроме того, выживаемость женщин повышается на 0,4% сростом количества женщин в палате при операции на 5%, даже если врач - мужчина.

Ученые еще не нашли объяснения этому факту, однако посоветовали набирать больше женщин в отделения скорой помощи и регулировать половые распределения пациентов: женщин - к женщинам, мужчин - к мужчинам.


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