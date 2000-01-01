08.11 01:17 MIGnews.com

Ученые предупредили о новой опасности курения

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Курильщики подхватывают не только болезни сердца и легких, но и в два раза чаще страдают от шизофрении, депрессии и других психических расстройств, чем некурящие.К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проанализировав данные 450 тысяч человек, передает Psychological Medicine.Как выяснили исследователи, шизофреников в 2,27 раза больше среди курильщиков, чем среди некурящих. Людей, страдающих от депрессии, в 1,9 раз больше среди тех, кто не завязал с пагубной привычкой.Причину такой необычной связи ученые пока не выяснили. Есть вероятность, что никотин негативно воздействует на нейромедиаторы, из-за чего нарушается выработка дофамина и серотонина, которые отвечают за настроение."Эти данные свидетельствуют о том, что связь между курением, шизофренией и депрессией, по крайней мере, частично, связана с причинным эффектом курения, что является дополнительным доказательством вредных последствий курения для психического здоровья", – сказано в выводе.