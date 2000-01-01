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Медики выяснили, как избежать старческой деменции | Фото:08.10 01:15   MIGnews.com

Медики выяснили, как избежать старческой деменции

Постоянное саморазвитие и тяга к новым знаниям ровно, как и процесс их усваивания оказывает стимулирующее воздействие на мозг, которая позволяет избежать развития старческой деменции.

К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета США.

Потенциал восприятия новой информации человеческого мозга будет оставаться в норме, если человек одновременно осваивает несколько различных навыков. Был проведен научный эксперимент, добровольцами которого являлись лица старше 58 лет.

Участники посещали от 3 до 5 занятий на протяжении трёх месяцев. Им были предложены такие предметы, как изучение иностранных языков, освоение компьютерных технологий, занятия фотографией, рисованием или музыкой.

Тестирование перед началом занятий, во время обучения и по окончании занятий, предоставляло данные о рабочей памяти и возможности переключения на разные задачи. Уже через две недели у всех участников эксперимента, были отмечены улучшения данного показателя.

Изучение нескольких новых навыков одновременно, дало возможность улучшить процесс восприятия информации у пожилых людей. Кроме того, некоторые показатели пожилых людей, по завершению эксперимента можно было сравнить с показателями умственных способностей 30-ти летних людей.


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