07.05 13:18 MIGnews.com

Получение больничного он-лайн: Работодатели Израиля в шоке

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Группа владельцев малых бизнесов намерена подать петицию в БАГАЦ против решения министерства здравоохранения, согласно которому израильтяне смогут получить больничный не являясь к врачу - он-лайн.Согласно новым инструкциям минздрава, больничный можно будет получать на веб-сайтах больничных касс, “после описания симптомов заболевания”. Больничные таким способом можно будет получать на срок до четырех рабочих дней.Профессор права Ариэль Бендер указывает на то, что подобное решение, конечно же, облегчит жизнь больничным кассам и их клиентам, но, тем не менее, является проблематичным: “Трудно понять, какой базис есть у вынесения врачебного мнения не на основании обследования пациента, и как можно предотвратить получение не положенного работнику дополнительного оплачиваемого выходного дня под видом больничного”.Бендер уверен в том, что Кнессет не примет подобного закона, и , в данном случае, речь идет об административном решении, не имеющем никакого отношения к медицине”.Минздрав, со своей стороны, объясняет, что инструкции распространяются на “случаи кратковременных заболеваний, когда врач ставит диагноз со слов самого пациента, и визит к врачу не имеет диагностической и терапевтической ценности”.