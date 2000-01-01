06.10 03:00 MIGnews.com

Диетологи рассказали о продуктах-убийцах

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Медики рассказали о продуктах питания, которые могут вызвать смертельно-опасные болезни, в частности такие, как инсульт.Так, ученые в который раз предупредили об опасности фастфудов, снэков (чипсы, орешки, сухарики) и газированные напитков с повышенным содержанием сахара. Эта еда приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек, закупоривающих со временем сосудов из-за тромбоза.Еще одним вредным продуктом стали полуфабрикаты и майонез, которые провоцируют рост массы тела из-за повышенного количества жиров. Соответственно, они удерживают в организме влагу за счет большого количества соли и провоцируют образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.В черный список также попало и мясо жирных сортов. Частое употребление блюд из говядины, свинины или баранины приводит к накапливанию в крови триметиламиноксид, который вызывает атеросклероз. Медики рекомендуют ограничить красное мясо в рационе до 300 грамм в неделю.Среди факторов, приводящих к инсульту, медики назвали несоблюдение водного баланса. Недостаток воды в крови приводит к ее сгущению, а значит, органы и мозг получают меньше кислорода и других полезных веществ.Если организм не получает достаточно влаги из вне, то он начинает экономить внутренние ресурсы. Следовательно, появляются отеки. В сосудах закрываются периферические клапаны, а затем сжимаются и магистральные сосуды, чтобы давление в них оставалось в норме. Это сказывается на работе мозга и других органов из-за недостатка кислорода. В самом худшем виде происходит отмирание клеток, что является инсультом.