Эффективность фитотерапии доказали научно

Лечение различных заболеваний с помощью трав отныне является научно доказанной методикой.
Соответствующие исследования провели ученые из Калифорнийского университета, научными методами доказав эффективность фитотерапии.
Поначалу специалисты относились к такому методу скептически, однако, согласно последним исследованиям, некоторые травы действительно обладают оздоровительным эффектом.
Эксперты выбрали несколько растений, в числе которых лаванда, ромашка и фенхель, которым гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление).
Выяснилось, что растения активизируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. За счет этого сосуды расслабляются, и давление нормализуется.
Ученые подчеркнули, что фармацевтические препараты не могут активировать калиевые каналы, поскольку работают другим способом. Очевидно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет не только пациентам, страдающим от гипертонии, но и тем, кого поразила энцефалопатия.