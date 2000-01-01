05.10 23:39 MIGnews.com

Эффективность фитотерапии доказали научно

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Лечение различных заболеваний с помощью трав отныне является научно доказанной методикой.Соответствующие исследования провели ученые из Калифорнийского университета, научными методами доказав эффективность фитотерапии.Поначалу специалисты относились к такому методу скептически, однако, согласно последним исследованиям, некоторые травы действительно обладают оздоровительным эффектом.Эксперты выбрали несколько растений, в числе которых лаванда, ромашка и фенхель, которым гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление).Выяснилось, что растения активизируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. За счет этого сосуды расслабляются, и давление нормализуется.Ученые подчеркнули, что фармацевтические препараты не могут активировать калиевые каналы, поскольку работают другим способом. Очевидно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет не только пациентам, страдающим от гипертонии, но и тем, кого поразила энцефалопатия.