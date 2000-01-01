05.10 19:19 MIGnews.com

Итальянцы нашли способ понизить риск появления рака

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Итальянские онкологи провели исследования, согласно которым правильное питание, включая максимальное ограничение потребления сахара, могут резко понизить риск возникновения онкологических заболеваний у человека.Соответствующее исследование провели эксперты Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований, проанализировав данные о потреблении пищи более чем 471 тысяч европейцев.При здоровом питании минимизируются такие важные факторы риска, как избыточный вес и ожирение. В частности, среди мужчин выше вероятность появления опухолей легких и желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, прямой кишки), а также злокачественных новообразований печени и молочной железы после менопаузы у женщин.Итальянские онкологи поддержали выводы коллег, дав свои рекомендации, среди которых достаточная физическая активность, которая заключается в физических упражнениях не менее 150 минут в неделю, диета, богатая цельными зернами, фруктами, овощами и бобовыми.Что касается ограничений, то медики советуют снизить потребление обработанных продуктов, красного мяса. Сюда же относятся сахаросодержащие продукты и алкоголь. Важное внимание следует уделять количеству соли в рационе, насыщенных жиров и сахара: это те ингредиенты, которые в чрезмерном количестве могут быть связаны с общим ухудшением состояния здоровья и повышенным риском развития различных хронических заболеваний, включая рак.