Итальянцы нашли способ понизить риск появления рака
Итальянские онкологи провели исследования, согласно которым правильное питание, включая максимальное ограничение потребления сахара, могут резко понизить риск возникновения онкологических заболеваний у человека.
Соответствующее исследование провели эксперты Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований, проанализировав данные о потреблении пищи более чем 471 тысяч европейцев.
При здоровом питании минимизируются такие важные факторы риска, как избыточный вес и ожирение. В частности, среди мужчин выше вероятность появления опухолей легких и желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, прямой кишки), а также злокачественных новообразований печени и молочной железы после менопаузы у женщин.
Итальянские онкологи поддержали выводы коллег, дав свои рекомендации, среди которых достаточная физическая активность, которая заключается в физических упражнениях не менее 150 минут в неделю, диета, богатая цельными зернами, фруктами, овощами и бобовыми.
Что касается ограничений, то медики советуют снизить потребление обработанных продуктов, красного мяса. Сюда же относятся сахаросодержащие продукты и алкоголь. Важное внимание следует уделять количеству соли в рационе, насыщенных жиров и сахара: это те ингредиенты, которые в чрезмерном количестве могут быть связаны с общим ухудшением состояния здоровья и повышенным риском развития различных хронических заболеваний, включая рак.