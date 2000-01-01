Женщина заразила оспой конфеты на Хэллоуин, желая "помочь"
Женщина раздала на Хэллоуин леденцы с ветряной оспой, чтобы "помощь детям переболеть заболеванием естественными путем".
Некая Сара Уолкер – ярая противница вакцинации – лично в этом призналась в Facebook в группе своих сторонников, передает Yahoo.
По словам этого человека, ее сын, имя которого было отредактировано, заболел ветряной оспой. В связи с этим она решила "помочь" и другим детям подхватить смертельное заболевание путем распространения вируса через сладости.
"Итак, у моего сына сейчас ветряная оспа, мы оба решили помочь другим детям с естественным иммунитетом в этот Хэллоуин! У нас есть открытая и закрывающаяся упаковка, и мы не можем дождаться, чтобы помочь другим в нашем сообществе", – написала она.
Сообщение Уолкер было сфотографировано и размещено на странице по защите детей от болезней Light for Riley, которую создали в честь мальчика Райли Хьюз, трагически погибшего от коклюша в марте 2015 года.
Тем временем, вышеуказанная женщина указала в своем профиле, что является медсестрой в "Королевской детской больнице, Брисбен". Однако компания-учредитель медучреждения подтвердила журналистам, что никогда такой человек не работал.