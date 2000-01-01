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Женщина заразила на Хэллоуин конфеты оспой, чтобы `помочь` | Фото:03.11 06:15   MIGnews.com

Женщина заразила оспой конфеты на Хэллоуин, желая "помочь"

Женщина раздала на Хэллоуин леденцы с ветряной оспой, чтобы "помощь детям переболеть заболеванием естественными путем".

Некая Сара Уолкер – ярая противница вакцинации – лично в этом призналась в Facebook в группе своих сторонников, передает Yahoo.

По словам этого человека, ее сын, имя которого было отредактировано, заболел ветряной оспой. В связи с этим она решила "помочь" и другим детям подхватить смертельное заболевание путем распространения вируса через сладости.

"Итак, у моего сына сейчас ветряная оспа, мы оба решили помочь другим детям с естественным иммунитетом в этот Хэллоуин! У нас есть открытая и закрывающаяся упаковка, и мы не можем дождаться, чтобы помочь другим в нашем сообществе", – написала она.

Сообщение Уолкер было сфотографировано и размещено на странице по защите детей от болезней Light for Riley, которую создали в честь мальчика Райли Хьюз, трагически погибшего от коклюша в марте 2015 года.



Тем временем, вышеуказанная женщина указала в своем профиле, что является медсестрой в "Королевской детской больнице, Брисбен". Однако компания-учредитель медучреждения подтвердила журналистам, что никогда такой человек не работал.


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