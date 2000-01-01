03.04 20:34 MIGnews.com

Израильские кардиохирурги выиграли престижную награду ООН

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Несмотря на осуждение, с которым в ООН в последнее время относятся к Израилю - и из-за эскалации насилия на границе с сектором Газа, и из-за прекращения соглашения о депортации африканских мигрантов в западные страны - Фонд ООН в области народонаселения объявил о присуждении своей ежегодной награды UN Population Award израильской благотворительной организации "Спасти сердце ребенка" (SACH).Организация функционирует при медицинском центре Вольфсон в Холоне с 1995 года и на сегодняшний день спасла жизни уже более 4,5 тысяч детей из стран Африки, Южной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока, включая Палестинскую администрацию.Врачи SACH бесплатно оперируют страдающих от врожденного порока сердца детей как в больнице Вольфсон, так и в зарубежных лечебницах, а также обучили более 150 иностранных медиков.Организация была основана педиатрическим кардиоторакальным хирургом Амрамом Коэном с целью повышения качества медицинской помощи, оказываемой детям с заболеваниями сердца вне зависимости от их национальности, религии, цвета кожи, пола или благополучия. В Израиль Коэн репатриировался в 1992 году и со временем возглавил детское отделение сердечно-сосудистой хирургии в медцентре Вольфсон.Сам Коэн трагически скончался почти 17 лет назад во время восхождения на гору Килиманджаро, и сейчас SACH руководится доктором Лиором Сассоном.Присуждаемая с 1983 года премия представляет собой золотую медаль, диплом и денежный приз.