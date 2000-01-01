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Итальянский врач: COVID-19 стал менее смертоносным | Фото:02.06 10:41   MIGnews.com

Итальянский врач: COVID-19 стал менее смертоносным

Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, который бушует по всему миру, стал слабее.

Такое мнение выразил главный врач миланской больницы Сан-Рафаэль в Ломбардии Альберто Зангрилло, передает Reuters.

По его словам, количество вирусных частиц в крови поступающих в больницу пациентов резко уменьшилось.

"В клиническом смысле коронавируса в Италии сегодня не существует. Тесты, которые мы делали в течение последних десяти дней, показывают вирусную нагрузку, которая, в количественном отношении, мала по сравнению с результатами месячной или двухмесячной давности", – сказал он.



Врач считает, что некоторые эксперты излишне паникуют по поводу второй волны. Его также поддержал глава инфекционного отделения в больнице Сан-Мартино в Генуе Маттео Басетти.

"Сила, которую вирус имел два месяца назад, на сегодняшний день не такая большая", — подтвердил он.

В Италии число новых случаев заражений в день за последнюю неделю упало до 200-400. Более того, число жертв также снизилось до 100 и менее в день.


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