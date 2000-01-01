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Вспышка гриппа в Израиле: Лицман обратился к Нетаниягу | Фото:02.01 07:50   MIGnews.com

Лицман потребовал построить фабрику вакцин в Израиле

Министр здравоохранения Яаков Лицман обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу из-за нехватки вакцины против гриппа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на его письмо.

В частности, Лицман уточнил, что это уникальный тип вакцины, отличающийся от других тем, что его нужно ежегодно менять, чтобы приспособиться к преобладающему в этом году штамму. Это означает, что его нужно заказывать вновь и вновь, и, как и в случае с каждой вакциной, его производят лишь несколько компаний.

После вспышки гриппа в 2009 году многие страны решили создать свои собственные фабрики по производству вакцин, и, учитывая, что на рынке имеется лишь несколько производителей для каждого вида вакцин, трудно производить достаточно при эпидемиях.

По словам Лицмана, создание такого завода позволит Израилю лучше подготовиться без необходимости полагаться на международные фармацевтические компании.

"Создание завода также даст ценные знания и работу, которая необходима Израилю. Также возможно разместить его на периферии. Это позволит Израилю оказывать помощь другим странам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, тем самым укрепляя свои дипломатические отношения", – аргументировал Лицман.

Что примечательно, строительство завода займет несколько лет, даже при государственной поддержке.


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