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Обещание турецкого посла | Фото: Thinkstock27.12 21:40   MIGnews.com

Обещание турецкого посла

Если верить сообщениям иракских СМИ, в частности сайту "Сумерия-ньюз", посол Турции в Багдаде недавно заявил, что Турция с уважением относится к принципам территориальной целостности Ирака и его суверенитету, и в ближайшее время выведет войска из Ирака.

Как известно, правительство Ирака неоднократно требовало от Турции вывести войска из этой страны, однако власти Турции не обращало внимание на эти просьбы. Турция продолжает настаивать на присутствии турецких войск в Ираке для борьбы с с терроризмом.

Напомним, что в конце 2015 года Турция в одностороннем порядке приняла решение и разместила своих солдат на военной базе Баашига в Мосуле (административный центр провинции Найнава на севере Ирака), мотивируя этот шаг необходимостью обучения курдских сил пешмерга и борьбы с терроризмом.

Отметим, что это сообщение никак не комментировалось официальной Анкарой.
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