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Россия планирует предоставить Ирану заем в 5 млрд долларов | Фото:26.11 12:03   MIGnews.com

Россия планирует предоставить Ирану заем в 5 млрд долларов

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Александром Новаком о займе в размере 5 миллиардов долларов, который Москва планирует предоставить Тегерану для реализации инфраструктурных проектов в Исламской Республике.

Выступая перед журналистами в Москве перед встречей, Ардаканян сказал, что некоторое время назад Иран был проинформирован о том, что его предложение использовать весь 5-миллиардный кредит приветствовалось Россией.

Соответственно, встреча, на которой присутствуют соответствующие должностные лица, проводится для разработки планов на будущее и реализации соглашения о кредите, добавил он.

Далее министр сказал, что правительство Ирана одобрило проекты, связанные с кредитом.

По его словам, эти два проекта включают строительство электростанции мощностью 1400 мегаватт в Сирике в южной провинции Хормозган и проект электрификации железной дороги Инчеброн-Гармсар.

Возглавляя делегацию, Ардаканян в четверг отправился из Тегерана в Москву, чтобы проследить за ссудой в пять миллиардов долларов, которую Россия собирается предоставить Ирану.
Россия согласилась предоставить Ирану кредит в размере 5 миллиардов долларов для совместных инфраструктурных проектов в октябре 2015 года, когда министр энергетики России Александр Новак посетил Тегеран.

В сентябре 2019 года Иран и Россия подписали окончательные документы о сделке, которая позволяет Москве предоставить Тегерану кредит в размере 1,2 миллиарда евро для строительства электростанции Сирик на юге Ирана.


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