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Палестинцы теряют доверие к ПА | Фото:26.09 11:30   MIGnews.com

Палестинцы теряют доверие к ПА

Лидер ФАТХ и депутат Законодательного совета Палестины Хусам Ходр заявил, что Палестинская администрация (ПА) сталкивается с реальным кризисом из-за отсутствия доверия молодых палестинцев к своему правительству.

Ходр сказал, что причиной кризиса является отказ ПА решать любые проблемы, стоящие перед палестинцами, потому что она ставит свои личные интересы выше национальных. Ходр призвал ПА "восстановить доверие к палестинскому народу на Западном берегу и установить с ним прямые связи".

Между тем, лидеры ФАТХ в секторе Газа раскритиковали то, как ПА руководит анклавом. Они обвинили базирующееся в Рамалле правительство в дискриминации Газы, когда речь идет о выплате зарплаты государственным служащим. Эта дискриминационная политика противоречит предыдущему заявлению правительства об объединении схемы выплаты заработной платы между обеими частями палестинской территории.

Отметим, несмотря на то, что палестинцы утратили доверие к Палестинской администрации, аналитики полагают, что они не пойдут так далеко, чтобы требовать ее ликвидации, поскольку альтернативы нет.


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