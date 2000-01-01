11.03 13:04 MIGnews.com

Си Цзиньпин: Короновирус практически остановлен

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии посетил город Ухань, сообщает zakon.kz.Китайский лидер побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов."Распространение коронавируса практически остановлено", - заявил он. В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в Китае достигло 3161, число инфицированных выросло до 80 778.В Национальной комиссии по здравоохранению (NHC) КНР сообщили, что за последние сутки от смертельного вируса в Китае скончались 22 человека, выявлены 24 новых случая заражения.Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.