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Си Цзиньпин: Короновирус практически остановлен | Фото:11.03 13:04   MIGnews.com

Си Цзиньпин: Короновирус практически остановлен

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии посетил город Ухань, сообщает zakon.kz.

Китайский лидер побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов.

"Распространение коронавируса практически остановлено", - заявил он. В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) в Китае достигло 3161, число инфицированных выросло до 80 778.

В Национальной комиссии по здравоохранению (NHC) КНР сообщили, что за последние сутки от смертельного вируса в Китае скончались 22 человека, выявлены 24 новых случая заражения.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.


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