10.02 16:22 MIGnews.com

США готовят встречу Нетаниягу и наследного принца Саудии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Между Вашингтоном, Иерусалимом, Каиром и Эр-Риядом ведутся интенсивные переговоры о созыве в Каире саммита, возможно, до выборов Израиля 2 марта, на котором состоится встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, старшего. Об этом арабские дипломатические источники сообщили в минувший четверг.Госсекретарь США Майк Помпео и его команда в течение последних нескольких месяцев занимались посредничеством между Израилем и Саудовской Аравией, сообщили газете Ха-Йом источники.«В последние дни между Вашингтоном, Израилем, Египтом и Саудовской Аравией шли очень интенсивные дискуссии о том, чтобы организовать встречу на высшем уровне в Каире уже в ближайшие недели, даже до выборов в Израиле, которые помимо принимающей страны, Египта, будут с участием США, Израиля, Саудовской Аравии, а также руководителей Объединенных Арабских Эмиратов, Судана, Бахрейна и Омана », - сказал один из источников.Иордания также получила приглашение, согласно другим арабским источникам, но король Иордании Абдалла II хочет, чтобы лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас также получил приглашение.Согласно сообщению, Соединенные Штаты сообщили Иордании, что такие переговоры ведутся и что Израиль согласился на участие Палестинской администрации.Высокопоставленный представитель ПА подтвердил эту информацию изданию Ха-Йом и сказал, что на данный момент «Аббас и руководство Рамаллы будут придерживаться своего бойкота в Вашингтоне и замораживания дипломатических отношений с Израилем».По словам этого чиновника, Вашингтон заявил Палестинской администрации, что «это, вероятно, будет последней возможностью Аббаса и палестинцев спуститься с дерева и принять участие в дипломатических событиях, разворачивающихся в регионе».