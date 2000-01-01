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Катар: Израиль готовит договор о ненападении с арабами | Фото:10.02 11:36   MIGnews.com

Катар: Израиль готовит договор о ненападении с арабами

В тексте, размещенном в Twitter, аль-Сани написал, следующим шагом после обнародования «мирного плана» США по Ближнему Востоку, станет договор о ненападении между Израилем и арабскими странами Ближнего Востока, а также Египтом, Иорданией и вероятно Марокко,- сообщает ИА Анадолу.

Бывший премьер отметил, что лично сам не выступает против соглашения, которое может «внести вклад в справедливый мир в регионе».

«Определенные арабские страны пообещали Вашингтону позитивную реакцию на план Трампа, однако не смогли сдержать слова ввиду негативного освещения темы в СМИ. Поэтому эти государства стремятся «исправить» положение, подписав договор с Израилем. Вместе с тем, ввиду негативного отношения большинства членов Лиги арабских государств к Израилю, «договор о ненападении» не будет иметь ощутимого эффекта», - считает аль-Сани.

В настоящее время, ни одно из арабских государств, за исключением Иордании и Египта, не имеет официальных дипломатических отношений с Израилем.


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