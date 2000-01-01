01.12 15:32 MIGnews.com

Иордания провела маневры, имитирующие войну с Израилем

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25 ноября 2019 года иорданская армия провела военные маневры под названием «Мечи Карамы», названные в напоминание об израильской военной операции 1968 года против Фатха, которая проходила недалеко от деревни Карама и в которой иорданская армия сражалась на стороне Фатха.Маневры проходили в присутствии короля Абдаллы II и, как представляется, являются посланием, адресованным Израилю. Официальное иорданское информационное агентство Petra и иорданская пресса сообщили, что маневры имитировали оборонительную битву, направленную на предотвращение вторжения в страну, и что они предусматривали использование множества танков, самолетов и вертолетов и большое количество оружия с целью «уничтожения авангарда противника и мостов, которые могут быть использованы в качестве пунктов пересечения» на иорданскую территорию.Следует отметить, что в официальных иорданских отчетах прямо не указывалось, что маневры имитировали битву с Израилем. Однако это можно понять из их названия, которое намекает на битву при Караме, а также потому, что маневры имитировали вторжение армии противника через мосты, то есть мосты через реку Иордан, которая образует границу между двумя странами. Кроме того, дивизия, которая выполняла маневры, является частью центрального командования Иордании.Более того, на одной из фотографий маневров, опубликованных в иорданских СМИ, изображен король Абдалла, стоящий с командующими армией перед моделью западной границы Иордании и района Мертвого моря. Кроме того, в статье, опубликованной на местном иорданском веб-сайте, прямо указывалось, что маневры имитируют битву с «оккупирующим лицом через реку», то есть с Израилем,-пишет Jewish Press с ссылкой на Memri.