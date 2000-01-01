25.11 09:35 MIGnews.com

Нетаниягу одобрил формулу разрешения политического кризиса

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу дал “зеленый свет” инициативе депутата Ликуда Шломо Караи по разрешению нынешнего политического кризиса в Израиле.Караи предлагает ввести прямые выборы премьер-министра. Речь не идет о законе, который позволяет выбрать премьер-министра в ходе первого раунда выборов, но , скорее о формуле, позволяющей найти выход из сложного положения - подобного тому, в котором Израиль оказался сегодня.Согласно предложению Караи, выборы будут проходить в том же формате, что и сегодня, то есть, без прямого голосования за премьер-министра. Но, в случае, если в результате выборов не будет сформировано правительство в срок, отведенный законом, то будут проведены прямые выборы в которых смогут участвовать главы партий, прошедших в Кнессет.По предложению Караи, победитель прямых выборов получит дополнительную парламентскую силу на уровне 10%. - то есть, еще 12 депутатских мест для членов его коалиции.Смысл согласия Нетаниягу на подобное предложение означает вызов Бени Ганца на политическую "дуэль", в ходе которой народ решит, кто обладает практическими возможностями формирования правительства.