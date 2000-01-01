25.11 14:10 MIGnews.com

Баркат: после Биби я выдвинусь и одержу победу

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Видный член Ликуда Нир Баркат рассказал о своих больших политических планах Аеле Хасон в эфире радио 103FM.Баркат сообщил: “Если Нетаниягу выберут главой Ликуда, но он не сможет выполнять обязанности, правительство перейдет прямо в руки человека, его замещающего. Это идея, родившаяся в последние дни, и я намерен предложить ее главе правительства. Если внимательно изучить этот проект, то можно понять, что он может привести Кахоль Лаван за стол переговоров. Если премьер-министр не сможет участвовать в работе правительства, то проект позволяет сохранить преемственность в Ликуде и единство в Ликуде”.Баркат продолжил: “Я верю в то, что я смогу внести свой вклад в преемственность в Ликуде, вклад в поддержание внутреннего доверия в Ликуде, и, проявляя уважение премьер-министру - создать альтернативу правления на тот случай. если возникнет такая необходимость - без всякой смуты и дрязг”.