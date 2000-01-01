25.11 11:12 MIGnews.com

Баркат: путч в Ликуде провалился

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Высокопоставленный член Ликуда Нир Баркат обрушился с нападками на другого высокопоставленного члена той же партии, Гидеона Саара.Баркат, в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Сорвана попытка путча в Ликуде. Не будет праймериз до выборов, до окончания манадата Кнессета. Гидеону Саару должно быть стыдно, он призывал свергнуть избранного премьер-министра”.Баркат заявил: “Ясно видно невооруженным глазом - совершена попытка свергнуть премьер-министра. Призывать к немедленным праймериз на основании того, что наш премьер провалился - это неприемлемая попытка свалить нынешнего премьера. Кахоль Лаван спят и видят такую попытку мятежа. Премьер-министр невиновен, пока не доказано обратное. Премьер также согласился с схемой президента и никакого мятежа здесь не будет”.Баркат также сообщил, что министры Гилад Эрдан, Исраэль Кац и спикер Кнессета Юли Эдельштейн однозначно поддержали Нетаниягу.Баркат заявил: "Это - нелегкие времена, но я не сомневаюсь в том, что они все объединятся за Нетаниягу".