25.11 10:10 MIGnews.com

Саар: я смогу сформировать правительство, а Биби не сможет

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Высокопоставленный сановник Ликуда Гидеон Саар дал интервью радио Решет Бет.Саар, ранее призывавший провести праймериз в Ликуде до окончания 21-дневного срока мандата Кнессета на формирование правительства заявил: Если я одержу победу на праймериз, я смогу сформировать правительство с нынешним составом Кнессета”.Саар подчеркнул: "Нетаниягу не сможет сформировать правительство, даже если будут третьи и четвертые выборы. Он должен извлечь из этого выводы".Саар пожаловался на дурное отношение к нему в Ликуде: “Проводится кампания против меня и моей семьи, тот, кто мониторит социальные сети - видит, что есть угроза насилия. Все это не отпугнет меня и я продолжу делать то, что верно и хорошо для Ликуда. Я верю, что даже если сегодня в Ликуде есть люди, которые не понимают. что я делаю - они поймут это в будущем. Если мы не вернемся к основам нашей партии - мы не получим того количества мандатов, которое хотим. я очень уважаю премьер-министра, и у него - множество заслуг. Но сейчас необходимо сделать все ради сохранения Ликуда в правительстве”.