25.02 09:49 MIGnews.com

ШАС может вступить в коалицию во главе с Ганцем

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Высокопоставленный сановник религиозной партии ШАС Яаков Марги заявил, что его партия не бойкотирует Бени Ганца и может рассмотреть вопрос о вступлении в его коалицию после выборов, сообщает портал Иньян Ха Меркази.Марги, выступая в Израильском Институте Демократии заявил: “Мы не выносим вето. Мы присоединимся к тому правительству, чьи основные направления политики совпадают с нашими. Если партия утверждает, что она настаивает на осуществлении абсолютно всего, что написано в ее программе - она вас просто обманывает.. Природа коалиционного режима в том, что партии от чего то отказываются ради того, чтобы найти более широкий общий знаменатель”.Ранее лидер другой ультра-религиозной партии Яадут А-Тора Яаков Лицман заявил, что будет рекомендовать на пост премьер-министра только Биньямина Нетаниягу и не будет сидеть в одном правительстве с Бени Ганцем.