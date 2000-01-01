25.02 16:47 MIGnews.com

Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"

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Бывший министр обороны Авигдор Либерман в понедельник, 25 февраля, назвал партию "Оцма ле-Исраэль" "фриками" и обвинил партию "Ликуд" в том, что она практически неотличима от "Кахоль ве Лаван".Выступая на мероприятии, организованном Migdalei Hayam Hatichon, Либерман назвал фракцию "Оцма ле-Исраэль" "фриками", заявив, что он откажется говорить с ними в Кнессете. "Михаэль Бен-Ари и Барух Марзель… для них меня не существует. Когда я встречаю их в Кнессете, я не здороваюсь с ними; они фрики, и ничего более."На прошлой неделе фракция "Оцма ле-Исраэль сформировала блок с "Еврейским домом" и "Ихуд леуми".Либерман также напал на партию "Ликуд", которую он одновременно обвинил в том, что она неотличима от партии "Кахоль ве Лаван", а также, что она стала партией "полу-харедим"."Сегодня нет большой разницы между партией "Ликуд" и партией "Кахоль ве Лаван. "Ликуд" превратился в "полу-харедим" партию", - заявил Либерман.