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Либерман: `Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более` | Фото:25.02 16:47   MIGnews.com

Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"

Бывший министр обороны Авигдор Либерман в понедельник, 25 февраля, назвал партию "Оцма ле-Исраэль" "фриками" и обвинил партию "Ликуд" в том, что она практически неотличима от "Кахоль ве Лаван".

Выступая на мероприятии, организованном Migdalei Hayam Hatichon, Либерман назвал фракцию "Оцма ле-Исраэль" "фриками", заявив, что он откажется говорить с ними в Кнессете. "Михаэль Бен-Ари и Барух Марзель… для них меня не существует. Когда я встречаю их в Кнессете, я не здороваюсь с ними; они фрики, и ничего более."

На прошлой неделе фракция "Оцма ле-Исраэль сформировала блок с "Еврейским домом" и "Ихуд леуми".

Либерман также напал на партию "Ликуд", которую он одновременно обвинил в том, что она неотличима от партии "Кахоль ве Лаван", а также, что она стала партией "полу-харедим".

"Сегодня нет большой разницы между партией "Ликуд" и партией "Кахоль ве Лаван. "Ликуд" превратился в "полу-харедим" партию", - заявил Либерман.


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