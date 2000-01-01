25.02 14:30 MIGnews.com

Айман Уда: Биби, убирайся

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Депутат Кнессета Айман Уда прокомментировал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу об объединении правых партий.Нетаниягу заявил: “Левые осуждают и возмущаются объединением в стане правых, в то время как левые работают над тем, чтобы привести в Кнессет экстремистских исламистов, с тем, чтобы создать блокирующее большинство”.В ответ на это Уда заявил?:?: “Биби, ты запуган. Мы готовимся бросить весь наш вес на политическую арену, мы - 20% населения государства, мы не будем твоими мальчиками для битья. Убирайся!”