Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Айман Уда: Биби, убирайся 25.02 14:30   MIGnews.com

Айман Уда: Биби, убирайся

Депутат Кнессета Айман Уда прокомментировал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу об объединении правых партий.

Нетаниягу заявил: “Левые осуждают и возмущаются объединением в стане правых, в то время как левые работают над тем, чтобы привести в Кнессет экстремистских исламистов, с тем, чтобы создать блокирующее большинство”.

В ответ на это Уда заявил?:?: “Биби, ты запуган. Мы готовимся бросить весь наш вес на политическую арену, мы - 20% населения государства, мы не будем твоими мальчиками для битья. Убирайся!”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Аббас призвал Европу признать Палестину
19:56
Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит
19:55
Сиси: "Нам не должны читать лекции по правам человека"
19:51
Австралийские евреи присоединились к критике Израиля
19:41
Заполнить вакуум
19:19
Президента Германии раскритиковали за телеграмму Ирану
18:54
Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания
18:29
Беннет: "Мирный план США опасен для Израиля"
18:13
При переносе военной базы США учтут мнение жителей Окинавы
17:49
Кушнер: "Мирный план сфокусирован на определении границ"
17:28
Солдата ЦАХАЛа, убившего сослуживца, выпустят раньше срока
17:06
Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец
16:47
Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"
16:26
Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus