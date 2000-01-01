25.02 11:17 MIGnews.com

"Нетаниягу - самый провальный премьер"

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Лидер партии Авода Ави Габай дал интервью радио 103 FM.Среди прочего, Габай рассказал о своем отношении к главе правительства Биньямину Нетаниягу.Габай заявил: “Не хочу переходить на личности, но Биньямин Нетаниягу - самый неудачливый премьер из всех, что здесь были. Но даже и это не проблема. После 10 лет у власти настала пора ему уходить”.на уточняющий вопрос, в чем именно он видит провалы и неудачи Нетаниягу, Габай ответил: “Мы превратились в нацию, в которой люди ненавидят друг друга на политических основаниях. И это, по моему мнению, совершенно ужасно - наряду с включением таких расистов , как Итамар Бен Гвир и Михаэль Бен Ари в такую нормальную партию, как Еврейский Дом.. У нас тут живут люди, потерявшие всякую надежду на то, что у них когда-нибудь будет крыша над головой, боятся дна обновления договора аренды и размышляют над переездом в Берлин или Австралию”.На указание о том, что трудности начались не сейчас, и еще Рабин говорил о “буграх и колдобинах, Габай ответил: “Вы говорите о 70-х, но с тех пор у нас были и хорошие периоды. В 70-х годах Израиль был экономически слаб и сегодня он экономически силен”.Очевидное противоречие с предыдущим утверждением Габай обошел следующим образом: “Рони Бар-Он был прекрасным финансовым министром, который реально спас Государство Израиль от финансового кризиса 2008 года”.Габай снова отверг идею слияния с Мерец, заявив: “Когда есть существуют две партии с сходными позициями, но у нас есть одно очень важное преимущество - наши избиратели очень отличаются от избирателей Мерец. С прошлого четверга я получил вал звонков и сообщений, люди - против такого слияния”.Габай подчеркнул: "Мое поведение отличается от поведения нормального политика. Люди видят это другое поведение и это сбивает их с толку. Тебе пытаются приписать вещи, которые ты не делал, и приписываются те, которые ты реально не делал. Я работаю по конкретным направлениям, и проверяю все, что я делаю — в то время как прочие привыкли к совершенно другому поведению. Это и создает подобную проблему".