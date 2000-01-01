24.02 20:02 MIGnews.com

Три генерала и Лапид. О природе блока Кахоль-Лаван

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Три генерала и Лапид: что из себя на самом деле представляет блок Кахоль-ЛаванБлок, который русскоязычные остряки уже прозвали ГАЛЯ (Ганц, Ашкенази, Лапид, Яалон), на самом деле напоминает капризную и непредсказуемую девушкуО четырехглавом сооружении, получившем название Кахоль-Лаван, сегодня точно известно лишь то, что оно управляется тремя бывшими генералами и одним экс-журналистом в звании сержанта запаса, решившими взять власть в Израиле в свои руки. Все остальное – сплошной туман. Ну, или потемки, что также уместно в данном случае.Как выяснилось утром 24 февраля, в соглашении об объединении партий Хосен ле-Исраэль во главе с Бени Ганцем, Еш атид во главе с Яиром Лапидом, ТЕЛЕМ во главе с Моше (Буги) Яалоном и примкнувшего к ним Габи Ашкенази, означены 16 пунктов – и ни в одном из них не сказано и слова о том, чем намерен заниматься блок Кахоль-Лаван, какой будет его программа, какова позиция по важнейшим вопросам национальной повестки дня. Вместо этого – дележ шкуры неубитого медведя: кто и когда займет пост премьер-министра, как будут распределяться министерские портфели, каким партийцам положено их больше, а каким меньше.Пожалуй, это первый случай в израильской истории, когда претензии на власть заявляет блок, созданный 48 часов и составленный из людей не только случайных и в большинстве своем не имеющих политического опыта, но к тому же выражающих полярные и противоречивые взгляды. Даже Кадима, также представлявшая из себя гибридное формирование, имела какую-то основополагающую идею, базирующуюся на одностороннем размежевании с палестинцами. У Кахоль-Лаван нет и этого.Не сложно предвидеть, что судьба у новоявленного гибрида будет сходной той, что постигла Кадиму: внутренние противоречия приведут к дроблению блока и скорому его исчезновению. Если Кахоль-Лаван в итоге не победит, то крах его будет более стремительным, почти мгновенным: для амбициозных интересантов, которых объединяет только стремление к власти, нахождение в оппозиции равносильно смерти. Если же победит, то будет находиться в ступоре до тех пор, пока его окончательно не сожрут изнутри случайные попутчики-партийцы.Тот, кто считает подобные прогноз преувеличением, может просто чуть внимательнее познакомиться со списком Кахоль-Лаван. Хотя имена большинства из 52 персонажей, внесенных в этот список, широкой публике не скажут ничего, в нем все-таки есть и знакомые лица. Даже слишком знакомые.Начнем в верхушки. Бени Ганц, который долго хранил молчание, в своей первой же речи обнаружил себя человеком, не искушенным в политике и леваком. Пусть он и пытался словесным потоком затушевать свои истинные пристрастия и казаться хорошим для всех, скрыть главного не сумел: страна под руководством Ганца вновь бодро зашагает по "ословскому" пути – самому удобному для тех, у кого нет ни одной другой самостоятельной идеи.Яир Лапид, ганцозаменитель на посту премьер-министра, возражений против такого марша не будет – он постоянно говорит о разделении с палестинцами. Возражения, возможно, будут у Моше Яалона, который занимает наиболее правые позиции в верхушке Кахоль-Лаван. Что же касается Габи Ашкенази, самой большой загадки в верхушке списка, то он также поддерживает курс на братание с палестинцами. По данным ряда израильских СМИ, он, как и Ганц, принимал участие в разработке "Контуров стратегического плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта", предусматривающего значительные территориальные уступки палестинцам.Судя по всему, в той или иной степени консенсус в Кахоль-Лаван возможен именно по поводу передачи палестинцам частей Эрец-Исраэль. Согласовать позиции по другим вопросам, особенно социальным, будет куда сложнее.Бени Ганц, представляя свой список, явно погорячился, сообщив, что "нет больше правых, нет больше левых". В Кахоль-Лаван, например, придется уживаться экс-мэру Герцлии и бывшему министру Яэль Герман, воспитаннице МЕРЕЦа, с Моше Маталоном, который прежде избирался депутатом по списку НДИ и, среди прочего, внес законопроект, запрещающий движение палестинского транспорта по шоссе № 443.В Кахоль-Лаван будут соседствовать два бывших ликудника Йоаз Гендль и Цви Хаузер с такими леваками, как Мики Хаймович, Офер Шелах или Алон Шустер.Тот же Яир Лапид, который позиционирует себя сторонником рыночной экономики, придется работать с Ави Нисанкореном – убежденным социалистом и главой Гистадрута. Последнего, кстати, прочат в министры финансов – на тот самый пост, который ранее занимал Лапид. Взрыв какой мощности таит в себе столкновение взглядов Лапида и Нисанкорена, можно только догадываться.Интересы русскоязычных репатриантов должен по идее представлять Контантин Развозов. Но дадут ли ему решать проблемы общины, если в Кахоль-Лаван убеждены, что таких проблем не существует?Теила Фридман, которая представляет в партии ортодоксальное еврейство и известна своей борьбой против светского (это не ошибка – именно светского!) диктата будет вырабатывать решения по вопросам взаимоотношений общества и религии вместе Эйтаном Гинзбургом, первым открытым геем, занявшим пост мэра города.Бывшая звезда арабского телевидения Радид Марих, вероятно, будет играть роль связующего звена с арабскими фракциями в кнессете, без которых у Кахоль-Лаван не может быть большинства для формирования коалиции. Но при этом ни один из функционеров блока публично не признает подобную возможность.Русскоязычные остряки уже нарекли четырехглавый блок именем ГАЛЯ – по первым буквам фамилий его лидеров: Ганц, Ашкенази, Лапид, Яалон. В таком названии есть свой смысл – "девушка" получилась капризная, противоречивая, непредсказуемая и, похоже, неуправляемая. Как минимум, здравым смыслом.