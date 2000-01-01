24.02 12:34 MIGnews.com

Ганц и Лапид делят министерские портфели

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Портал ynet опубликовал основные положения ротационного соглашения между Бени Ганцем и Яиром Лапидом.Соглашение предусматривает, что Хосен Ле Исраэль и Еш Атид будут действовать как одна фракция на протяжении каденции 21-го Кнессета. Смысл этого соглашения - в том, что в будущем две партии смогут разойтись и действовать в качестве отдельных фракций.В ходе переговоров о создании фракции Кахоль Леван обсуждалась возможность слияния партий - но об этом нет упоминаний в совместном заявлении партий.В заявлении говорится: “Мы единогласно согласились в необходимости смены правительства на благо народа израиля. Стороны решили взяться за руки и действовать вместе”.Ганц и Лапид составили список будущих министров:Бени ГанцЯир ЛапидМоше ЯалонГаби АшкеназиПредставитель Еш АтидПредставитель Хосен Ле ИсраэльПредставитель Еш АтидПредставитель Еш АтидПредставитель Хосен Ле ИсраэльПредставитель Еш АтидСоглашением обусловлено, что в случае, если у фракции будет больше министерских портфелей, то назначение министров будет обсуждаться “ограниченным комитетом”.Соглашение также постановляет, что решения будут приниматься “коллективным руководством” в состав которого войдут Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази. В состав этого образования также войдут представители партий - Офер Шелах от Еш Атид и Ави Ниссенкорн отХосен Ле Исраэль.