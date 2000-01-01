Ганц и Лапид делят министерские портфели

Портал ynet опубликовал основные положения ротационного соглашения между Бени Ганцем и Яиром Лапидом.
Соглашение предусматривает, что Хосен Ле Исраэль и Еш Атид будут действовать как одна фракция на протяжении каденции 21-го Кнессета. Смысл этого соглашения - в том, что в будущем две партии смогут разойтись и действовать в качестве отдельных фракций.
В ходе переговоров о создании фракции Кахоль Леван обсуждалась возможность слияния партий - но об этом нет упоминаний в совместном заявлении партий.
В заявлении говорится: “Мы единогласно согласились в необходимости смены правительства на благо народа израиля. Стороны решили взяться за руки и действовать вместе”.
Ганц и Лапид составили список будущих министров:
Бени Ганц
Яир Лапид
Моше Яалон
Габи Ашкенази
Представитель Еш Атид
Представитель Хосен Ле Исраэль
Представитель Еш Атид
Представитель Еш Атид
Представитель Хосен Ле Исраэль
Представитель Еш Атид
Соглашением обусловлено, что в случае, если у фракции будет больше министерских портфелей, то назначение министров будет обсуждаться “ограниченным комитетом”.
Соглашение также постановляет, что решения будут приниматься “коллективным руководством” в состав которого войдут Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази. В состав этого образования также войдут представители партий - Офер Шелах от Еш Атид и Ави Ниссенкорн от
Хосен Ле Исраэль.