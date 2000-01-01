23.02 21:20 MIGnews.com

За кампанией объединения левого блока стоит Эхуд Барак

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13-й канал израильского ТВ опубликовал документ, доказывающий. что за кампанией по объединению партий бени Ганца и Яира Лапида стоит бывший премьер-министр Эхуд Барак.Документ подписан адвокатом Оши Алимелехом, доверенным лицом Эхуда Барака и директором организации “Национальная Ответственность”. В нем говорится: “В соответствии с решением совета директоров от 10 января и после решения Бени Ганца Яира Лапида и Габи Ашкенази и других о том, что они пойдут на выборы единым списком, я настоящим информирую вас об очень успешном завершении кампании о прекращении любой активности, связанной с ней. Продолжение активности теперь может оказаться нарушением закона о финансировании партий и ненужных финансовых ограничениях партий”.Алимелех продолжает: “Я в связи с этим отдаю распоряжение всем участвующим сторонам (рекламным агентствам, медиа и пиар-агентствам) воздержаться от любой активности которая может быть рассмотрена в качестве поддержки объединенного списка”.