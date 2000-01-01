23.02 21:05 MIGnews.com

Ганц сформирует блокирующее большинство с арабами

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По сообщению 13-го канала израильского ТВ, в Ликуде нарастают опасения того, что лидер Кахоль Леван Бени Ганц пойдет на создание блокирующего большинства в Кнессете с арабскими партиями.В шоу Встреча с Прессой другой лидер этого образования, Яир Лапид, сообщил, что не говорил на эту тему с Ганцем и подчеркнул: “Мы - не левая партия. мы партия центра. Нам не нужен блок с арабскими партиями. Мы победим”.В Ликуде говорят: “Лапид и Ганц сформируют слабое левое правительство , которое поддержит блок арабских партий, работающих против государства Израиль. Они сделают это потому, что у них нет никакой другой возможности сформировать правительство, так что им стоит прекратить проповеди о морали, сионизме и ценностях”.