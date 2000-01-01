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`Ганц должен освободить место для Габи Ашкенази` 20.12 12:16   MIGnews.com

"Ганц должен освободить место для Габи Ашкенази"

Бывший министр юстиции Хаим Рамон дал интервью радио 103 FM.

На вопрос о том, что делать в свете последних опросов,демонстрирующих, что Израиль остается в политическом тупике и после новых выборов, Рамон ответил: “Это - огромный провал Кахоль Лаван. Кахоль Лаван пришли сказали: Мы заменим Нетаниягу. И у них не один генерал, а целых три начальника Генштаба - и они провалили две кампании. Они не могут его заменить. Он по-прежнему сидит на Бальфур. и смотрит на Рош Ха Аин (там живет Бени Ганц)”.

На вопрос “Так это провал Ганца? “ Рамон ответил: “Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем. Все на их стороне - у них три дела против Нетаниягу, одно из них - взяточничество, у них даже правый блок падает в опросах, но они не могут заменить Нетаниягу”.

На вопрос “Так что же им делать?” Рамон ответил: “В моей оценке, хотя бы попробовать сравнить Ганца и Ашкенази. как мне представляется, у Ашкеанзи больше возможностей привлечь избирателей центра - умеренных правых и умеренных ликудников. Он может добиться лучших результатов, чем Ганц".


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