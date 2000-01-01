16.10 13:55 MIGnews.com

Коэн: третьих выборов не будет

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Несмотря на тупик в переговорах, решение о создании правительства национального единства все равно будет принято, а третьих выборов в Израиле не будет.Такое заявление сделал министр экономики и промышленности Эли Коэн в среду, 16 октября.Он пояснил, что Биньяимин Нетаниягу ведет переговоры с каждым блоком, включая ультраортодоксов, потому что "это – вопрос ценностей, дружбы и совместного политического выхода"."Мы – против третьих выборов, но "Кахоль Лаван" дисквалифицирует Нетаниягу, который получил более миллиона голосов на выборах", – сказал Коэн, подчеркнув, что решение во время переговорного процесса все же можно найти.