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Либерман - против прямых выборов 10.11 08:01   MIGnews.com

Либерман - против прямых выборов

Лидер НДИ Наш Дом-Израиль Авигдор Либерман в интервью Дане Вайс на 12-м канале израильского ТВ заявил что его партия, на данном этапе, не поддержит прямых выборов премьер-министра.

Либерман заявил: “Я - большой сторонник прямых выборов. Мы видели, что необходимо сделать много изменений - при Бараке и Нетаниягу слишком многое не работало. Как избежать всю эту историю с отсутствием большинства  в парламенте, когда кого-то назначают главой правительства, а у него нет большинства? Я за то, чтобы предоставить главе правительства возможность сформировать правительство экспертов, которое не будет нуждаться в поддержке большинства Кнессета. Но это - слишком серьезно, и это невозможно сделать на лету. Это должно подождать до следующей каденции, до следующего Кнессета”.

Либерман подчеркнул: “Мы с самого начала подчеркнули, что не собираемся обсуждать ничего противоречивого в переходный период.  Со всей моей любовью. к закону о прямых выборах, он требует большой работы. В этот период мы не будем поддерживать ни этот закон, ни любой другой”.

Либерман также подчеркнул, что израильтяне не поддержат третьих выборов: “Все понимают, что это совершенно безответственно - втянуть страну в третий раунд, который ничего не изменит”.


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