Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Кахоль Лаван` давит на Эдельштейна: ты не агент Нетаниягу | Фото:05.01 15:51   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" Эдельштейну: ты не агент Нетаниягу

Члены "Кахоль Лаван" официально потребовали от спикера Кнессета в ближайшее время рассмотреть вопрос о неприкосновенности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По данным The Times of Israel, Юли Эдельштейн не торопится с тем, чтобы создать специальную комиссию для рассмотрения соответствующей просьбы.

В официальном заявлении партии утверждается, что спикер не должен "проявлять неуважение к святая святых израильской демократии".

"Мы призываем его дать разрешение на создание комитета для обсуждения вопроса о неприкосновенности Нетаниягу. Нельзя допустить, чтобы Кнессет стал убежищем для обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Эдельштейн был избранным спикером Кнессета, а не агентом Нетаниягу в Кнессете. Вы должны действовать соответственно", – сказано в заявлении "Кахоль Лаван".

Напомним, что 5 января юридический советник Эяль Инон должен объявить свое решение о том, должен ли Кнессет обсуждать вопрос о предоставлении Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:42
Предпринята попытка "автомобильного теракта" в Самарии
16:29
"Объявить Тель-Авив зоной бедствия"
16:27
Нетаниягу: мы меняем статус Израиля
16:05
Дочь Сулеймани пригрозила местью Штатам
15:30
52 удара "очень быстро и очень сильно"
14:44
США объявят проиранскую иракскую милицию террористами
14:37
Хульдаи: мы сделали все, что возможно
14:09
Ущерб от шторма: "такого мы еще не видели"
14:05
Террористы атаковали военную базу США в Кении  
13:40
Видео: самолет на ходу лишился колеса
13:35
Взрыв на шоссе №6 - криминальная ликвидация
13:16
Нетаниягу: я шокирован гибелью людей в лифте  
12:40
65 депутатов требуют обсудить иммунитет Нетаниягу
12:33
На шоссе №6 взорвалась машина, погиб мужчина, ранены дети
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus