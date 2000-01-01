"Кахоль Лаван" Эдельштейну: ты не агент Нетаниягу

Члены "Кахоль Лаван" официально потребовали от спикера Кнессета в ближайшее время рассмотреть вопрос о неприкосновенности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
По данным The Times of Israel, Юли Эдельштейн не торопится с тем, чтобы создать специальную комиссию для рассмотрения соответствующей просьбы.
В официальном заявлении партии утверждается, что спикер не должен "проявлять неуважение к святая святых израильской демократии".
"Мы призываем его дать разрешение на создание комитета для обсуждения вопроса о неприкосновенности Нетаниягу. Нельзя допустить, чтобы Кнессет стал убежищем для обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Эдельштейн был избранным спикером Кнессета, а не агентом Нетаниягу в Кнессете. Вы должны действовать соответственно", – сказано в заявлении "Кахоль Лаван".
Напомним, что 5 января юридический советник Эяль Инон должен объявить свое решение о том, должен ли Кнессет обсуждать вопрос о предоставлении Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета.