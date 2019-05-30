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Израильская Delek делает приобретение на $2 млрд | Фото:31.05 09:05   MIGnews.com

Израильская Delek делает приобретение на $2 млрд

Израильская энергетическая компания Delek Group Ltd. объявила о намерении приобрести месторождения нефти и газа Chevron Corp. в Северном море примерно за 2 миллиарда долларов.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает Bloomberg.

Ожидается, что соглашение оформят через подразделение Ithaca, которое входит в состав Delek.

Согласно пресс-релизу Delek, израильское предприятие приобретет активы в центральной части Северного моря, в числе которых месторождения Alba, Adler и Erskine.

Источники отмечают, что сделка позволит Ithaca на 15-% увеличить подтвержденные и потенциальные резервы, а также скорректировать на 300% прогнозы по масштабам добычи в 2019 году.

Кроме того, Ithaca может стать вторым крупнейшим независимым производителем нефти и газа в британской части Северного моря.


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