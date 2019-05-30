31.05 09:05 MIGnews.com
Израильская Delek делает приобретение на $2 млрд
Израильская энергетическая компания Delek Group Ltd. объявила о намерении приобрести месторождения нефти и газа Chevron Corp. в Северном море примерно за 2 миллиарда долларов.
Об этом в пятницу, 31 мая сообщает Bloomberg
.
Ожидается, что соглашение оформят через подразделение Ithaca, которое входит в состав Delek.
Согласно пресс-релизу Delek, израильское предприятие приобретет активы в центральной части Северного моря, в числе которых месторождения Alba, Adler и Erskine.
Источники отмечают, что сделка позволит Ithaca на 15-% увеличить подтвержденные и потенциальные резервы, а также скорректировать на 300% прогнозы по масштабам добычи в 2019 году.
Кроме того, Ithaca может стать вторым крупнейшим независимым производителем нефти и газа в британской части Северного моря.
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