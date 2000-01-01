31.01 20:44 MIGnews.com

Банк Израиля представил дизайн новых 20 и 100 шекелей

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В рамках замены старых банкнот номиналом в 20 и 100 шекелей Банк Израиля представил дизайн новых купюр. Так, первого министра иностранных дел Израиля Моше Шарета на 20 шекелях и второго президента Ицхака Бен-Цви заменят поэтессы Рахель (Рахель Блувштейн) и Лея Гольдберг.Помимо этого, Банк Израиля объявил об изъятии с последующей заменой около 90% банкнот номиналом в 50 шекелей и около половины банкнот в 200 шекелей. Обновленные 50-шекельные купюры были введены в 2014 году, а 200-шекельные – годом спустя. На первых изображен писатель Саул Черниховский, а на вторых – Натан Альтерман. До конца года все 200-шекельные купюры будут заменены на обновленные образцы.Любопытно, что изображенных на новых деньгах персоналий объединяет не только род литературная деятельность, но и происхождение. Все они имеют русские корни. Так, к примеру, Рахель Блувштейн родилась в 1890 году в Саратове, Саул Черняховский появился на свет в 1875 году в Крыму, Лея Гольдберг родилась в 1911 году в Кенигсберге, но во время Первой мировой войны ее семья бежала в Саратов, а Натан Альтерман родился в 1910 году в Варшаве, которая на тот момент являлась частью Российской империи.Новые купюры содержат следующие меры защиты: водяные знаки с портретом изображенного на них деятеля и номиналом; меняющая цвет защитная лента, с тремя "окошками", в которых также появляются портрет деятеля и номинал; рельефная печать на обеих сторонах банкноты; крошечное отверстие в форме номинала купюры; микротекст; голограммное изображение; надписи, нанесенные бесцветными чернилами и чернилами, меняющими цвет.