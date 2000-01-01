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Tesla откроет магазин в Тель-Авиве: когда это произойдет | Фото:31.12 19:02   MIGnews.com

Tesla откроет магазин в Тель-Авиве: когда это произойдет

Американская компания по производству электромобилей Tesla в январе 2020 года выйдет на израильский авторынок.

В новом году фирма откроет магазин в торговом центре "Ramat Aviv" в Тель-Авиве, передает Globes.

Месяц назад Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Израиле – Tesla Motors Israel Ltd. Теперь стало известно, что гигант Элона Маска откроет свой магазин в Тель-Авиве. Салон позволит потенциальным клиентам осмотреть некоторые из авто, особенно его популярную Model 3, и разместить предварительные заказы за определенную плату. В сентябре 2019 года компания продала 17 490 машин этой серии, в этом году – 75 тысяч в Европе.

Официальная цена в США на Tesla Model 3 стартовала с 40 тысяч долларов, а кроссовер Tesla Y, который выйдет в следующем году – с 35 тысяч долларов

Какой будет цена для израильских потребителей, никто не знает. Принимая во внимание структуру цен в Европе и текущие налоги на электромобили в Израиле, можно предположить, что стоимость будет колебаться в пределах 200 000-220 000 шекелей для базовой модели Tesla 3.

Ведущие модели S и X, вероятно, будут стоить 400 000-500 000 шекелей. Стратегия продаж Tesla основана на негибких ценах, что является вызовом для израильских потребителей, которым нравятся скидки и специальные предложения.


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