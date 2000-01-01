30.03 18:11 MIGnews.com

Долги наши

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Результаты нового исследования, проведенного центром "Тауб", проливают свет на реальные объемы задолженности наиболее бедных израильтян. Как выяснилось, основными кредиторами самой низкооплачиваемой прослойки являются не банки, а друзья и родственники, и по этой причине истинные объемы задолженности двух нижних децилей не отражаются в отчетности Банка Израиля.Согласно исследованию, семьи, уровень дохода которых соответствует 9 и 10 децилям, должны банкам порядка 88 тысяч шекелей, но при этом их задолженность родственникам и друзьям составляет 110 тысяч шекелей. Другими словами, несмотря на то, что низкие доходы не позволяют им получать ссуды в банках, наиболее бедные израильтяне все равно увеличивают свою задолженность с помощью своих близких. Исследование показывает, что 93% семей, имеющих задолженность, должны деньги банкам, 46%-51% должны друзьям и родственникам, 21%-37% должны различным кредитным организациям. Размер долга растет с возрастом: средняя задолженность в возрастной категории 25-29 лет составляет около 150 тысяч шекелей, в категории 50-60 лет — порядка 315 тысяч шекелей.Также из исследования следует, что треть семей в Израиле имеет отрицательный текущий разрыв в доходах, то есть текущие расходы постоянно превышают текущие доходы. Среди еврейского населения в "хроническом минусе" находится почти треть израильтян в возрасте 25-60 лет: 35% среди семей и 39% среди одиноких (на 2015 год). Основной причиной существующего разрыва между доходами и расходами являются расходы на жилье — арендная плата и выплаты по ипотеке, или же и то и другое вместе. Семьи, вынужденные выплачивать одновременно арендную плату и ипотеку (это касается тех, кто приобрел жилье, находящееся еще в процессе строительства), находятся в наиболее тяжелом положении. Хорошей новостью является то, что большинство семей, выплачивающих только ипотечные ссуды, не находятся в минусе.