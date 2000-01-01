Польша будет покупать израильский газ

Польша может вскоре подписать огромные соглашения о покупке газа у Израиля, сообщает в понедельник, 29 апреля Arutz Sheva.
Польская национальная газовая компания PGNiG объявила, что рассматривает возможность подписания такого соглашения, чтобы максимально сократить закупки газа у России.
Генеральный директор PGNiG Петр Возняк заявил, что национальная газовая компания Польши в настоящее время изучает вопросы сотрудничества с Израилем.
"Мы заинтересованы в газе из Израиля", - сказал Возняк.
Стоит отметить, что Польша десятилетиями зависела от российского газа и подписала соглашения с российским газовым гигантом Газпромом о поставке газа до 2022 года.
Однако в последние годы в результате напряженности между Польшей и Россией и в связи с подъемом цен на газ со стороны Газпрома, Польша начала искать другие варианты по всему миру, чтобы максимально минимизировать зависимость от российского газа.
Известно, что в последние годы Варшава подписала ряд крупных соглашений в том числе с Соединенными Штатами Америки, Катаром и Норвегией на закупку газа и его доставку в газовый терминал на Балтийском море на севере Польши.
Тот факт, что Израиль обнаружил огромные запасы газа, делает Еврейское Государство привлекательной для Польши альтернативой российскому газу.