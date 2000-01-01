29.03 10:52 MIGnews.com

Жизнь в пробках

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Средняя продолжительность поездки израильтян к месту работы, расположенному за пределами населенного пункта, в котором они проживают, выросла на 30% в 2015-2016 годах. Согласно отчету Банка Израиля, освещающему транспортный вопрос, миллионы израильтян проводят на дороге (в одну сторону) в среднем 39 минут по сравнению с 30 минутами 13 лет назад. Отчет Банка Израиля за 2017 год увидел свет вскоре после отчетов OECD и Международного валютного фонда, указавших на существующий в Израиле транспортный кризис. Данные, опубликованные Банком Израиля подтверждают то, что ежедневно чувствуют водители: пробки на дорогах становятся все длиннее.В отчете говорится, что большинство занятых на рынке труда израильтян (69%) добираются до места работы на частном автомобиле и только 21% используют общественный транспорт — автобус или поезд. При этом в крупных городах несколько большее число жителей используют общественный транспорт, что вполне объяснимо ввиду разветвленности сети по сравнению с небольшими населенными пунктами. Кроме того, было установлено наличие прямой связи между уровнем доходов и использованием частного автомобиля — чем выше заработная плата, тем меньше человек использует общественный транспорт. Наличие подобной связи говорит о том, что пользование общественным транспортом является вынужденным для тех, кто не может позволить себе ездить на работу на автомобиле.В Иерусалиме на общественном транспорте добираются до места работы порядка 30% жителей столицы, в Гуш Дане, Хайфе и Крайот — немногим менее 30%. Для сравнения, в Барселоне и Брюсселе автобусным и железнодорожным сообщением пользуются около 40% горожан, в Париже — почти 70%.В Банке Израиля предупреждают, что для того, чтобы хотя бы остановить рост промежутка времени, требуемого для поездки из дома на работу, необходимо резко повысить эффективность работы общественного транспорта. Согласно отчету, чтобы сохранить существующий уровень, 43% израильтян, выходящих на рынок труда, должны прибывать на работу в общественном транспорте (по сравнению с 25% сегодня). Банк призывает увеличить инвестиции в развитие общественного транспорта за счет бюджетов, выделяемых на строительство дорог. По мнению составителей отчета, улучшение работы общественного транспорта внесет вклад в экономический рост, поддержит слои населения, заинтересованные в выходе на рынок труда, но не способные приобрести для этого личный транспорт, и предоставит владельцам автомобилей сделать выбор между поездкой на личном или на общественном транспорте.