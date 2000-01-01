28.03 14:56 MIGnews.com

Из-за рушащейся ядерной сделки иранская валюта пробила дно

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На фоне спекуляций, связанных с неопределенным будущим заключенной с западными державами ядерной сделки, валюта ИРИ опустилась ниже психологического барьера – во вторник, 27 марта, за 1 доллар США давали 50 тысяч иранских риалов при официальном курсе в 37 686.Из опасений, что на этом дело не остановится Центральный банк Ирана и полиция уже обрушились на обменщиков с обвинениями в спекуляциях. Со ссылкой на начальника полиции Хоссейна Рахими местное агентство Fars сообщает, что за прошлый месяц власти уже арестовали 100 частных "менял", заморозили их банковские счета, закрыли 10 обменных пунктов и повысили процентные ставки.За прошедший год риал уже подешевел на пятую часть по отношению к доллару, а местные финансовые учреждения все чаще сообщают о признаках экономического беспокойства.В некоторых мелких банках уже не осталось денег – люди снимают все накопления. Их опасения можно понять – инфляция в стране достигла уже 10%.Как сообщает местное бизнес-издание Donya-e-Eqtesad, в сравнении с прошлым годом цены на недвижимость выросли на 21%.