28.02 16:31 MIGnews.com

Уровень безработицы в Израиле установил 40-летний рекорд

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В январе уровень безработицы в Израиле упал до 3,7%, что, по данным, опубликованным сегодня Центральным статистическим управлением, на 0,3% меньше, чем в декабре прошлого года. Подобных показателей в стране не наблюдалось с 70-ых годов прошлого века.Согласно информации Центрстата, всего в январе трудоспособных израильтян в возрасте от 15 лет в государстве было 4,08 млн. человек. Из них 3,86 млн. были заняты, а 148 тыс. оказались безработными.В то же время, статистика показывает, что число занятых в рабочей силе снизилось с 64,1% в декабре 2017 года до 63,6% в январе.