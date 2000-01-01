28.10 04:58 MIGnews.com

Ливан временно запретил вывозить крупные суммы в долларах

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Государственный прокурор Ливана 27 октября запретил вывозить и переводить из страны большие суммы в долларах.Об этом сообщает информационное агентство NNA.Указ, в частности, касается трейдеров и обменных пунктов. Действовать соответствующий запрет будет до тех пор, пока центральный банк не определит новый механизм урегулирования таких переводов.Что примечательно, ранее ливанцы могли вывозить крупные суммы в долларах по разрешению таможенных органов. В издании напомнили, что массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже 11 дней, привели к закрытию банков на восемь рабочих дней, а вывод валюты может привести к ее дефициту.Управляющий в Центральном банке Риад Саламе заявил, что обменные пункты должны получить специальную лицензию для осуществления перевода долларов."Тогда не будет никаких ограничений на отправленные суммы, и необходимости запрашивать предварительное разрешение", – сказано в заявлении Центробанка.Ливан, где национальная валюта привязана к доллару, является одним из государств с наибольшей задолженностью в мире. Приток капитала, необходимый для финансирования государственного дефицита и оплаты импорта, замедлялся, что привело к финансовому давлению, которого не наблюдалось в стране в течение десятилетий.