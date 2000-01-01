27.04 14:08 MIGnews.com
В арабских городах построят технопарки за 20 млн. шекелей
Комитет Кнессета по вопросам арабского населения на этой неделе одобрил двухгодичный план на 20 миллионов шекелей по созданию технопарков в арабских городах Израиля.
Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel
.
Ожидается, что этот проект поможет увеличить занятость населения и уменьшить разрыв между доходами арабов и евреев Израиля.
По данным издания, еще 5 миллионов шекелей законодатели выделили на создание дорог, ведущих к технопаркам, у улучшение инфраструктуры.
Уточняется, что Комитет поручил Министерству экономики и промышленности разработать план в течение 90 дней.
В офисе премьер-министра подчеркнули, что этот план подьолкнет к созданию тысяч новых рабочих мест в области разработки программного обеспечения и услуг.
Согласно данным правительства, на долю арабских израильтян приходится около 20% населения, и всего 2,5% работников сектора высоких технологий.
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