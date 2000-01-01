Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В арабских городах построят технопарки за 20 млн. шекелей | Фото:27.04 14:08   MIGnews.com

В арабских городах построят технопарки за 20 млн. шекелей

Комитет Кнессета по вопросам арабского населения на этой неделе одобрил двухгодичный план на 20 миллионов шекелей по созданию технопарков в арабских городах Израиля.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что этот проект поможет увеличить занятость населения и уменьшить разрыв между доходами арабов и евреев Израиля.

По данным издания, еще 5 миллионов шекелей законодатели выделили на создание дорог, ведущих к технопаркам, у улучшение инфраструктуры.

Уточняется, что Комитет поручил Министерству экономики и промышленности разработать план в течение 90 дней.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что этот план подьолкнет к созданию тысяч новых рабочих мест в области разработки программного обеспечения и услуг.

Согласно данным правительства, на долю арабских израильтян приходится около 20% населения, и всего 2,5% работников сектора высоких технологий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Президент Парагвая хочет перенести посольство в Иерусалим
14:48
Аргентинец арестован в Израиле за отказ давать жене развод
14:37
Макрон предложил варианты устранения спонсирования террора
13:48
Румыния: президент и премьер рассорились из-за Израиля
13:28
Опубликована статистика погибших за время борьбы с ИГ
13:09
Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею
12:54
Стали известны имена всех жертв катастрофы в Араве
12:31
Опрос: Большинство евреев США верят в "высшую силу"
12:31
Северная и Южная Корея официально выйдут из состояния войны
12:11
В США открыли первый палестинский музей
11:53
Еврокомиссия будет бороться с неправдивыми новостями
11:44
Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни
11:09
Кнессет заинтересовался антиизраильскими заявлениями Зуаби
10:15
Ципи Ливни: Израиль плачет и скорбит о погибших детях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus