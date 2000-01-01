28.04 07:17 MIGnews.com

Чистый семейный доход: все о программе Кахлона

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Министр финансов Моше Кахлон представил программу «Чистый семейный доход».За день до этого в СМИ появились публикации относительно намерений Кахлона реализовать программу по ограничению стоимости групп продленного дня, поэтому большинство обозревателей полагали, что именно эта программа станет темой пресс-конференции.Но министр финансов представил намного более широкую экономическую программу, призванную — по его словам — поддержать супругов, которые каждое утро ходят на работу, платят налоги и проходят резервистскую службу.Стоимость программы составляет 4 миллиарда шекелей в год, и она включает в себя следующие пункты:Субсидирование оплаты групп продленного дня для учеников 1-2 классов в размере не менее 150 шекелей в месяц в зависимости от социо-экономического статуса населенного пункта. Стоимость льготы — почти 900 миллионов шекелей в год.Увеличение отрицательного подоходного налога для мужчин до 495 шекелей в месяц. Увеличение отрицательного подоходного налога для пары, получающей менее 5000 шекелей в месяц, до 495 шекелей в месяц. Стоимость льготы — 750 миллионов шекелей в год.1,5 льготных налоговых единицы для работающих родителей с детьми в возрасте до года и 2,5 льготных налоговых единицы для работающих родителей с детьми в возрасте от года до шести лет. Стоимость льготы оценивается в 1,7 миллиарда шекелей в год.Отмена таможенных пошлин на детскую одежду и обувь. Стоимость льготы — почти 800 миллионов шекелей в год.Отмена налога на импорт сотовых телефонов, которая вошла в силу немедленно ввиду опасений импортеров понести ущерб в десятки миллионов шекелей. Проблема состояла в том, что покупатели могли отложить покупку, чтобы сэкономить 15%, что совсем немало, учитывая высокую стоимость смартфонов.При том, что отмена налога на импорт сотовых телефонов вошла в силу практически сразу же, отмена пошлин на детскую одежду и обувь произойдет не раньше конца мая.Средства на реализацию программы будут взяты из излишков налоговых сборов. Министр финансов отметил, что в течение нескольких недель будет представлена и программа помощи для инвалидов согласно рекомендациям "комиссии Зелиха". Согласно публикациям в СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не был поставлен в известность о проведении пресс-конференции. Более того, министр финансов уколол премьер министра заявив, что «все говорят о среднем классе, но до сегодняшнего дня ничего не было сделано. Можно говорить о толстом и худом, можно спрашивать где деньги, но мы делаем».