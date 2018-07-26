ЕС намерен оставить пошлины в отношении американских товаров
Источник сообщил, что Евросоюз более не обязывается покупать сжиженный природный газ у Штатов, однако продолжит это делать по собственному желанию. При этом, все ответные санкции на повышение пошлин будут сохранены.
"По СПГ. Текст (совместного заявления ЕС и США — ред.) говорит, что ЕС хочет импортировать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии. Текст не говорит, что ЕС обязывается импортировать больше СПГ из США. Это декларация о намерениях. И (это будет делаться — ред.), если для того будут условия. Аналогично и по соевым бобам", - сообщил источник РИА Новости.
Вскоре после составления Соединенными штатами пошлин на европейские товары, в ЕС ввели ответные меры, единогласно проголосовав за введение штрафных пошлин на американские товары общим объемом в €2,8 млрд. Налоги на продукцию достигали 25%, зеркально американским ограничениям. Однако вскоре после этого Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из Евросоюза в США машины.