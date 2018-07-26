Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 26.07 16:05   MIGnews.com

ЕС намерен оставить пошлины в отношении американских товаров

Источник сообщил, что Евросоюз более не обязывается покупать сжиженный природный газ у Штатов, однако продолжит это делать по собственному желанию. При этом, все ответные санкции на повышение пошлин будут сохранены.

"По СПГ. Текст (совместного заявления ЕС и США — ред.) говорит, что ЕС хочет импортировать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии. Текст не говорит, что ЕС обязывается импортировать больше СПГ из США. Это декларация о намерениях. И (это будет делаться — ред.), если для того будут условия. Аналогично и по соевым бобам", - сообщил источник РИА Новости.

Вскоре после составления Соединенными штатами пошлин на европейские товары, в ЕС ввели ответные меры, единогласно проголосовав за введение штрафных пошлин на американские товары общим объемом в €2,8 млрд. Налоги на продукцию достигали 25%, зеркально американским ограничениям. Однако вскоре после этого Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из Евросоюза в США машины.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:17
Израильская газета уволила художника за карикатуру на Биби
16:50
Румыния: министр сравнил свиней с жертвами Освенцима
16:19
Депутат Смотрич: Национальный закон не ущемляет друзов
15:55
Израиль и Boeing подпишут сделку на 11 млрд. долларов
15:09
Аналитики: Эрдоган - носитель новой турецкой идентичности
15:04
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ
14:55
Штурм границы в Сеуте - 150 пострадавших  
14:34
"Еш Атид" продолжает активную борьбу против движения BDS
14:24
Высокопоставленный чиновник США выразил поддержку Израилю
14:17
Импотенция Нетаниягу угрожает Израилю
14:02
Нетаниягу: противостояние с ХАМАСом - это испытание воли
13:58
Беннала говорит, что враги хотели добраться до Макрона
13:30
Иранская нация не боится Трампа, все готовы стать шахидами
13:17
Национальный закон: Кахлон включил задний ход
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus