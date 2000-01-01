26.06 17:15 MIGnews.com

Почему Israel Electric приняла лишь 15% египетского долга?

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Вчера Israel Electric Corp сообщила, что подписала компромиссное соглашение с египетскими газовыми компаниями EGPC и EGAS. Египет заключил эту сделку с целью урегулирования штрафа за прекращение поставок природного газа (2012 год).Египетский банк гарантирует, что газовые компании выплатят израильской корпорации 500 млн долларов в течение 8,5 лет. IEC назвала сумму компенсации “огромной”, но на самом деле она составляет всего 15% от первоначальной компенсации.Соглашение теперь зависит от публичных слушаний, которые будут проведены IEC. Если соглашение будет принято, вероятно, тарифы на электроэнергию будут снижены на 2%.Объясняя решение IEC о подписании соглашения, генеральный директор Офер Блох говорит: “Руководство корпорации проводило постоянные переговоры с египетскими компаниями, в то время как всем сторонам было ясно, что возможность взыскать долг практически отсутствует, и что любую сумму, возмещенную израильскому народу, можно считать достижением”.