26.02 16:48 MIGnews.com

Израильский хай-тек столкнулся с дефицитом сотрудников

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Сфера высоких технологий Израиля столкнулась с дефицитом сотрудников – хай-тек индустрии не хватает 18 500 специалистов.Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном компанией Start-Up Nation.Так, по состоянию на конец 2019 года около 321 тысячи израильтян были заняты в высокотехнологичных сферах по всей стране. Таким образом, количество специалистов увеличилось на 8%, составив 9,2%.Спрос на экспертов в данной отрасли вырос вместе с количество открытых вакансий, которых насчитывалось 18 500 в июле 2019 года. Полученные данные свидетельствуют о необходимости расширить рабочую силу в хай-тек индустрии, улучшив интеграцию женщин, арабов и харедим.Около 40% свободных вакансий оказались в области программного обеспечения. Согласно отчету, чем выше возрастная группа, тем меньше в ней женщин на высокопоставленных должностях. В то время как число мужчин и женщин в возрасте старше 20 лет одинаково, доминирование мужской половины начинает возрастать в группах 25–34 и 35–44 лет.